Non basta il cuore: fine corsa per l’Academy Varese alle finali U19

Ci voleva una Stella Azzurra in spolvero per far concludere ai quarti di finale il cammino dell’Academy Varese alle finali nazionali under 19 di basket. I romani, favoriti e dominanti a livello fisico, hanno dovuto sudare per piegare la Conforama che si è arresa (66-78) solo nel periodo finale.

La squadra di Bizzozi è stata brava a rimanere sempre a contatto con i rivali dopo una partenza migliore della Stella, pur restando per 40′ in svantaggio nel punteggio. L’accoppiata Librizzi-Virginio ha giocato da leader: 20 i punti del play, 19 quelli dell’ala che ha anche dovuto fare i conti con i falli (tre poco dopo l’intervallo, 8 però quelli subiti). Netta invece la superiorità laziale a rimbalzo, 49-33; doppia doppia per Innocenti (14+14), 19 punti per il top scorer Menalo.

Alla mezz’ora comunque la squadra di Bizzozi, con grande cuore nonostante un roster ridotto e gambe pesanti dopo l’overtime di giovedì contro Salerno, era ancora a contatto sul 53-55 (e con l’ultimo tiro di Librizzi per il pareggio, andato fuori bersaglio). Poi negli ultimi 10′ la Stella Azzurra ha piegato le ultime resistenze chiudendo con un parziale netto a proprio favore. Ma l’avventura biancorossa si è conclusa abbondantemente a testa alta.