Schiarite e temporali si alternano nei cieli del Varesotto

Tuoni, pioggia e nuvoloni grigi. Come annunciato dalle previsioni del Centro Geofisico Prealpino, brevi perturbazioni interessano il nord Italia portando variabilità oggi e domani, poi l’alta pressione riprenderà gradualmente forza espandendosi dal Mediterraneo occidentale accompagnata da tempo più soleggiato e caldo.

Nella mattinata di martedì sono stati segnalati diversi temporali in provincia di Varese, a tratti intensi, come quelli che hanno interessato la zona del Lago di Varese e altre località come Gemonio dove, durante il temporale, è caduto anche qualche chicco di grandine. Pioggia e tuoni anche sul Basso Verbano, dove il cielo grigio ha lasciato in breve tempo il posto alle prime schiarite.

La giornata di oggi vedrà cielo generalmente molto nuvoloso fino al primo pomeriggio con a tratti rovesci sparsi e locali temporali, in progressivo spostamento verso est. In seguito apertura di schiarite soleggiate a partire dal Piemonte, via via più ampie nel tardo pomeriggio e sera, con qualche rinforzo di vento settentrionale su Prealpi e fascia pedemontana.

Mercoledì mattinata abbastanza soleggiata con cieli velati da nubi alte, poi passaggi nuvolosi più consistenti nel pomeriggio con possibile transito di qualche rovescio o breve temporale.