Il sentito grazie del Comune di Luino ai Volontari Civici: “Danno un prezioso contributo”

L’Amministrazione Comunale di Luino intende ringraziare vivamente tutti i Volontari Civici che hanno collaborato in questi anni nei vari settori apportando un importante e prezioso contributo soprattutto in periodo pandemico: con la Farmacia Comunale dall’estate 2021 ad oggi per l’accoglienza al punto tamponi e la registrazione degli esiti sul sito della Regione Lombardia direttamente in farmacia; con il Servizio Sociale per la distribuzione dei pacchi alimentari durante il lock down, per il supporto all’iscrizione nel portale di ATS per accedere alle prime dosi delle vaccinazione, per l’ascolto telefonico a persone sole e per la distribuzione di buoni alimentari; con il Servizio Scolastico per l’accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico e accompagnamento al servizio pedibus; con il Servizio Cultura per il supporto agli eventi in città.

«Si ringraziano sentitamente anche tutte quelle associazioni e realtà che hanno compreso il valore della rete e del lavorare insieme e che hanno contribuito in diversi modi a rendere viva la nostra Comunità – fanno sapere dall’amministrazione – Il volontariato civico è una opportunità per mettersi a disposizione della propria città».

Chi fosse interessato ad impegnarsi può rivolgersi al numero telefonico 0332 536727 chiedendo il modulo per l’iscrizione, scaricabile direttamente anche cliccando qui