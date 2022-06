Solevoci presenta la sua estate di musica a Varese

Presentata ufficialmente l’estate di Solevoci 2022. Finalmente in presenza e senza troppe restrizioni. Gli eventi dell’estate 2022 sono realizzati in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

INCANTO A VARESE

Si parte con Incanto a Varese, dall’ 11 al 21 giugno, la sezione del festival dedicata alla coralità classica (repertorio sacro, profano, popolare, lirico) e ritmica (pop, jazz, gospel e spiritual), con l’intento di favorire l’incontro di culture e generi corali diversi tra loro. La varietà dei luoghi delle esibizioni e del repertorio presentato pongono la manifestazione come un qualificato momento di incontro artistico e culturale: ai concerti che si svolgono in teatri, sale e chiese dei principali luoghi di interesse storico e turistico, si affiancano suggestive esibizioni allʼaperto nel centro storico della città di Varese. Per questa edizione 2022 sono previsti 16 concerti, oltre ad una masterclass per direttori di coro il 17-18 e 19 giugno con Petra Grassi con il coro laboratorio Coro da Camera di Varese diretto da Gabriele Conti.

SOLEVOCI FESTIVAL

Nel weekend successivo è il turno di Solevoci Festival. Da sabato 25 giugno a domenica 26 giugno, infatti, Varese aprirà le proprie porte alla musica a cappella pop & jazz, con concerti, workshop, talks, competition, open singing e symposium. Da segnare in agenda, il 25 giugno, il primo Simposio nazionale sulla coralità Pop. “Coro Pop, istruzioni per l’uso” dedicato a direttori di coro, arrangiatori, insegnanti di canto e coristi con docenti di fama internazionale e con la partecipazione straordinaria di Deke Sharon, conosciuto come “Il padre della musica contemporanea a cappella”, tra le altre cose, direttore musicale (Pitch Perfect 1, 2 e 3) e produttore televisivo “The Sing Off”. Degno di nota anche il Solevoci a Cappella Contest, il concorso internazionale per gruppi vocali a cappella. E poi ancora diversi momenti formativi su argomenti caldi per la musica a cappella: intonazione e ritmo, direzione e conduzione delle prove, beatbox nel coro pop e stage presence. Per non dimenticare diversi spazi offerti all’open singing e all’improvvisazione.

DOVESICANTA.IT AL FESTIVAL “Vuoi cantare al Solevoci Festival, ma sei da solo o senza il tuo gruppo vocale/coro?” recita la locandina. E così DOVESICANTA.IT è ospitato al Solevoci Festival per creare un grande coro. Per chi si unirà al progetto verranno forniti gli spartiti per preparare le parti a casa e partecipare ad una straordinaria esibizione sul grande palco del Solevoci Festival la sera di domenica 26 giugno. I compositori presenti hanno scritto per l’occasione i seguenti brani che concerteranno e dirigeranno: Deke Sharon – The Longest Time (Billy Joel); Ilaria Bellucci – Amandoti (Gianna Nannini); Lorenzo Fattambrini – Notturno (Mia Martini); Lorenzo Subrizi – Hey Man (Zucchero)

VARESE GOSPEL&SOUL FESTIVAL

A chiudere gli eventi estivi di Solevoci dal 15 al 17 luglio il Varese Gospel&Soul, che richiama in un’unica rassegna cori gospel e band Soul, permettendo così agli amanti della musica Black di conoscere ed ascoltare artisti eccezionali. Il festival si riconferma un evento musicale di valore, richiamando pubblico di appassionati del genere e rendendo Varese per un weekend la capitale di questo strepitoso genere.

I NUMERI DEI FESTIVAL 2022

Importanti i numeri di quest’estate: 28 cori che parteciperanno a Incanto a Varese, 5 gruppi vocali finalisti al Solevoci Contest, 5 giornate di workshop, 7 special guest, 16 cori e band per il Varese Gospel&Soul, per 8 location varesine.

E come non aspettarsi allora anche tanto pubblico? Per visionare l’intero programma https://eventi.solevoci.it/