Tutto sulla mobilità in un convegno a Varese

Le nuove idee di trasporto privato e pubblico quale impatto avranno sul territorio e il suo sviluppo economico? Perché decisioni importanti, come quella che vedrebbe dal 2035 lo stop alle alimentazioni endotermiche dei veicoli, vengono prese senza una analisi seria e capillare sia dei vantaggi sia delle criticità? Quale futuro si apre per le imprese commerciali legate al mondo automotive alla luce dei possibili nuovi scenari? Sono solo alcune delle domande alle quali si cercherà di dare una risposta nel corso del convegno sulla mobilità che si terrà martedì 21 giugno nella sede di Ascom Varese, in via Valle Venosta, con inizio alle ore 10.30.

Nel corso degli interventi verranno forniti i dati di vendita auto, nuovo e usato, della nostra provincia.

IL PROGRAMMA

Rudy Collini – presidente Confcommercio uniascom varese

Roberto Scavuzzo – Coordinatore Federmotorizzazione Varese

Ore 10.40

settore Automotive andamento del mercato e nuove prospettive

Simonpaolo Buongiardino – presidente di Federmotorizzazione

Ore 10.50

presentazione osservatorio Format Research

sul settore con focus sul territorio

Pierluigi Ascani – Presidente Format Research

Ore 11.10

Focus sul mercato dell’usato. un mercato da riformare.

Loreno Epis – Consigliere Federmotorizzazione

Il Dealer oggi, la mia esperienza sul territorio.

Massimo Musazzi – responsabile busto motor company

Ore 11.30 Tavola rotonda con:

Simonpaolo Buongiardino – presidente di Federmotorizzazione

Claudio Spinaci – presidente unem

Luca Squeri onorevole Forza Italia – Commissione Commercio

Paolo Borchia europarlamentare – Ricerca, energia e trasporti

Ore 12.00 Fine lavori

modera: Pierluigi Bonora promotore #forumautomotive