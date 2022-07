Aggredito con cocci di vetro a Legnano, 19enne grave in ospedale

Violenta aggressione in via XX Settembre a Legnano. Nella serata di ieri, 17 luglio, un 19enne di nazionalità pakistana, è stato gravemente ferito da una bottiglia di vetro. Il 118 è intervenuto poco dopo le 23 con l’ambulanza e un’automedica. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.

Il giovane ha raccontato di esser stato aggredito in strada da alcuni estranei. La vittima è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Legnano e gli aggressori sono scappati.

Oggi, lunedì 18 luglio, il quartiere si è svegliato vedendo una macchia di sangue sull’asfalto con materiale di soccorso e alcuni effetti personali del 19enne. Nella notte alcuni residenti della case Aler di via Pisacane hanno sentito grida provenire dalla strada: «Mia mamma ha sentito urlare, io dormivo e non mi sono accorta di nulla», ci dice una donna. Altri non si sono accorti di niente: «Il mio appartamento si affaccia sull’altra lato della strada, solitamente questa è una zona tranquilla – ci dice un altro residente -. Mi spiace per questo ragazzo». Anche nei bar non si sa nulla: «La domenica sera siamo chiusi – spiega la barista di Escobar -. Sono sconvolta, ho un figlio di quell’età».

In queste ore sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.