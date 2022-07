A Cardano al Campo il ricordo di Laura Prati, nove anni dopo il 22 luglio 2013

Sono passati nove anni e anche in questo 22 luglio gli amici, i concittadini, i compagni di Laura Prati ricordano la sindaca che morì in quel giorno d’estate, tre settimane dopo essere stata colpita dai proiettili sparati nel suo ufficio da Giuseppe Pegoraro, dipendente comunale ed ex vigile poi condannato all’ergastolo.

L’appuntamento è come sempre alle 21, sulle scale del municipio: «Anche quest’anno l’intento è quello di rievocare quanto accadde spontaneamente la sera del 22 luglio del 2013 quando, arrivata la notizia che Laura non ce l’aveva fatta, la piazza di Cardano si popolò di persone che avevano voluto riversarsi davanti al municipio per dirle idealmente addio».

Era stato un momento spontaneo, dove convivevano empzioni diverse, reazioni diverse, dalle note di Bella Ciao alle preghiere. Un momento che nel tempo si è trasformato, non tanto una commemorazione quanto un condividere insieme un momento e uno spazio. «Staremo insieme per qualche ora in compagnia» spiega il comunicato dell’associazione Laura Prati. «Chiunque voglia e possa esserci anche solo per qualche minuto è il benvenuto». Alle 18:30 sarà anche celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio.

La commemorazione nel 2014

L’appuntamento del 22 luglio affianca da sempre quello del 2 luglio, anniversario della sparatoria, ricordato ogni anno con una cerimonia più di carattere ufficiale, con i sindaci della zona. Nel tempo poi si è aggiunto anche il momento del “Memorial Laura Prati”, corsa podistica e camminata aperta a tutti.