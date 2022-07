Il cedro del Libano di Biandronno potrebbe essere tagliato: “Dobbiamo valutare le sue condizioni”

Che fine farà lo storico cedro del libano di piazza Cavour a Biandronno? Un annuncio fatto dal sindaco Massimo Porotti in consiglio comunale ha fatto scattare l’allarme tra i cittadini preoccupati di perdere il monumentale albero della piazza comunale.

« Non c’è alcuna intenzione di abbattere il cedro senza motivo – spiega il sindaco – è solo un problema di sicurezza emerso durante alcuni sopralluoghi in vista del restyling della piazza. È stato proprio un agronomo ad avanzare il sospetto sulla salute della pianta. Ora convocheremo gli esperti che faranno tutte le valutazioni necessarie per capire le effettive condizioni di salute dell’albero. Il nostro interesse è la sicurezza della collettività».

Il cedro del Libano è un’istituzione e ha un ruolo centrale nella vita cittadina. Sorge accanto al palazzo comunale e offre la sua chioma a quanti giungono in piazza. I cittadini chiedono massima trasparenza sull’iter di verifica delle condizioni di salute della pianta: « Non abbiamo alcuna intenzione di abbattere in modo irresponsabile. Ma se emerge un problema di sicurezza s dovrà intervenire».

Piazza Cavour vedrà dunque alcune opere migliorative, così come un progetto di riqualificazione è in fase di definizione per rifare piazza Corvi a Cassinetta. Si tratta di un intervento che ha ottenuto 450.000 euro di contributo regionale a cui il Comune parteciperà con altri 60.000: « Appena avremo il progetto esecutivo lo presenteremo alle attività e i cittadini. Contiamo di avviare il cantiere dal prossimo novembre».