Cena open air e aperitivo speciale in via Mazzini a Gallarate con la formula “Cenando”

Dopo il buon risultato in via Manzoni, a Gallarate questa settimana la formula del “Cenando” viene riproposta in via Mazzini.

Come nelle precedenti occasioni ci saranno tavolini per cenare in strada e una formula con menù e piatti dedicati e a prezzo speciale, ci saranno i negozi aperti e ci sarà anche la musica revival, anni Ottanta.

E in più c’è un’altra novità: «In occasione della serata di shopping & food in via Mazzini, giovedì 7 luglio, sarà presentato il cocktail Via Mazzini» spiega Paolo Martinelli, manager del Distretto. «Nato da un’idea dei proprietari di tre locali della via, Kavo’, Radici e Vinoteca, formalizzato con un contest per scegliere il cocktail migliore tra i tre differenti proposti, oggi viene servito in bicchieri con tanto di logo! Una bell’esempio di sinergia, la stessa attivata anche dai commercianti aderenti all’iniziativa della speciale apertura serale, che ad ogni menù consumato abbineranno una promo speciale con uno sconto del 5% fino al 17 luglio nei loro negozi».

Ottimo – nel senso letterale l’adesione dei locali: «Sono ben 12 le attività di food che parteciperanno questa settimana in via Mazzini! Adesione totale» dicono con orgoglio Martinelli e l’assessore Rocco Longobardi. «Siamo molto soddisfatti di come la gente ha risposto alla proposta già giovedì scorso, questo significa che le persone hanno voglia di stare insieme e condividere momenti di socialità.»