Taglio al Consorzio Scuole Materne di Gallarate, “importo inferiore ma non trascurabile”

«Un contributo inferiore a quello erogato nel 2025, ma di importo sicuramente non trascurabile che si va a sommare ai circa 300 mila euro erogati alla fondazione dal Miur, il cui valore però varia in funzione del numero di iscritti». Così dice Marco Castoldi, presidente della Fondazione Consorzio Scuole Materne di Gallarate, riprendendo la polemica sul taglio del contributo comunale in programma nei prossimi anni.

«Volgendo lo sguardo al recente passato direttivo della fondazione, sono stati posti in essere interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese che hanno permesso di abbattere i costi di produzione del servizio, senza andare ad abbassare la qualità del servizio offerto alle famiglie» dice Castoldi, nominato dall’amministrazione lo scorso anno, dopo la presidenza di Antonio Antenore.

«Il Cda prende atto della decurtazione del contributo considerandolo un banco di prova importante. L’organo direttivo dovrà mantenere ben saldo il timone per procedere sulla rotta recentemente tracciata, che ha portato il bilancio di esercizio 2024 in utile».

«Gli obiettivi? Portare la qualità dei servizi a livelli di eccellenza, mantenendo un ragionevole livello di accessibilità, al fine di rendere la fondazione scuole materne il punto di riferimento per i servizi educativi prescolari per le famiglie di Gallarate e del gallaratese». Le quattro scuole della Fondazione hanno complessivamente 340 bambini.