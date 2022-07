Cittiglio, cane e padrone aggrediti da due pitbull sulla ciclopedonale

Un uomo ha perso il dito di una mano mentre portava a passeggio il cane della figlia sulla pista ciclopedonale tra Cittiglio e Laveno. Il fatto è accaduto domenica mattina in seguito all’aggressione di una coppia di altri cani, due pitbull, che si trovavano liberi sul tracciato dopo, a quanto pare, essere fuoriusciti dalla proprietà del loro padrone.

Dopo aver visto il cane più piccolo (foto in alto), i pitbull lo hanno attaccato ferendolo in alcuni punti in modo profondo e procurandogli un’emorragia a un occhio: l’uomo ha cercato di difenderlo ma è stato colpito a sua volta, in particolare al dito medio della mano sinistra e ora sarà sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le gravi ferite riportate.

Il fatto è avvenuto intorno alle 8,30 di domenica mattina, giorno in cui la ciclopedonale si è riempita – specie nelle ore successive – di podisti, ciclisti, passeggiatori e famiglie. Dopo l’allarme lanciato da una persona che vive nella zona – il fatto è avvenuto a poca distanza dall’ospedale – i due cani sono stati recuperati dagli operatori del vicino canile.