Il commovente ultimo abbraccio tra Maia e il suo padrone all’hospice Il Nido di Busto Arsizio

Vivere fino all’ultimo istante con dignità e in pienezza è la missione dell’Hospice Il Nido de La Provvidenza di Busto Arsizio, nato tre anni fa nel cuore della casa di riposo dei bustocchi per accompagnare i malati non guaribili e le loro famiglie. Ieri, giovedì, i responsabili della struttura hanno potuto regalare un istante colmo di tenerezza e affetto a Luigi, paziente dell’Hospice che ha vissuto gli ultimi anni accanto a un essere speciale: Maia, un labrador di 8 anni.

Da quando Luigi è stato ricoverato nell’hospice Maia è ospite del rifugio 4 Zampe Village di Fagnano Olona, in attesa di trovare una nuova famiglia con cui vivere: «In questi giorni di profondo cambiamento abbiamo voluto esaudire il desiderio di Luigi: abbracciare ancora una volta Maia, per salutarla prima di affidarla alle cure della sua nuova famiglia».

Con un piccolo strappo alle regole che l’emergenza sanitaria ha imposto, gli operatori sono andati a prendere Maia per portarla nella stanza di Luigi: «Nella commozione dei suoi occhi e nella profondità di questo momento abbiamo visto lo specchio della nostra missione. Grazie a Luigi e Maia, per averci donato anche oggi la consapevolezza dell’importanza del lavoro di tutti i nostri dipendenti: persone speciali al servizio di persone speciali».