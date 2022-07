Il Comune di Lonate passa al cloud, con un finanziamento da 122mila euro

121.992,00 Euro per “migrare” i dati del Comune su cloud: se li è aggiudicati, mediante bando ministeriale, il Comune di Lonate Pozzolo.

Si tratta di un contributo finalizzato all’abilitazione e facilitazione di migrazione al cloud al fine di garantire servizi affidabili e sicuri con quanto definito all’interno della Strategia Cloud Italia.

Questo fondo ha lo scopo di aiutare i Comuni a rendere più efficienti i servizi digitali, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e messi a disposizione del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri.

«L’aggiudicazione di questo bando – spiega una nota del Comune – darà la possibilità di continuare il processo di digitalizzazione del nostro Comune, che è fortemente voluto da questa amministrazione e che è già stato avviato in diversi settori, per esempio per il rilascio dei certificati anagrafici online e per il deposito delle pratiche edilizie esclusivamente con procedura telematica. Il passaggio a una sempre maggior digitalizzazione dei servizi potrà portare benefici ai cittadini e una miglior efficienza nello svolgimento quotidiano del lavoro dei funzionari».