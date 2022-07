Che cos’è la cocaina rosa sequestrata dalla Guardia di Finanza di Varese

La cocaina rosa era il “piatto forte” delle serate a Terrazza Sentimento, la dimora del noto imprenditore Alberto Genovese poi arrestato per violenza sessuale nei confronti di almeno due ragazze durante i suoi party sfrenati tra Milano e Ibiza. Proprio in questi giorni il processo a suo carico è giunto alle battute finali con una richiesta di condanna a 8 anni da parte della Procura di Milano.

La sostanza, sequestrata dalla Guardia di Finanza di Varese ad un dominicano residente a Trento, è una sostanza totalmente chimica e molto costosa (viene venduta al dettaglio a 400 euro al grammo), diffusa negli ambienti bene delle nostre città. Sempre più spesso nei sequestri appare anche questa sostanza che appartiene alla famiglia delle feniletilammine che, dal 2016, è stata inserita nella tabella delle sostanze stupefacenti illegali.

Gli effetti delle cocaina rosa

Ad alti dosaggi (oltre i 30 mg) provoca visioni ad occhi aperti e chiusi, distorsioni della realtà simili a cartoni animati, perdita di coordinazione dei movimenti, dell’equilibrio e difficoltà nel distinguere le percezioni,

altera l’abilità di comunicazione, la concentrazione.

Una delle sue particolarità che la fa preferire ad altre droghe sintetiche è che il 2C-B è meglio tollerato di altri stupefacenti come l’ecstasy, di cui non possiede i pesanti effetti di down. Se combinato con l’alcol da effetti simili ad una sbornia.

Sempre più spesso gli inquirenti si imbattono in questa sostanza e questa volta il sequestro è stato effettuato dalle fiamme gialle varesine che stavano seguendo la consegna di alcune apparecchiature elettroniche provenienti dalla Colombia e passate dall’area Cargo di Malpensa, all’interno delle quali erano nascosti 2 kg di cocaina bianca.

Qui la notizia