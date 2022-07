Una domenica in bici tra i panorami dell’Oasi Zegna e della Valsesia

Due partenze (una dall’Oasi Zegna, l’altra dalla Valsesia), un unico percorso e un obiettivo comune: trascorrere una giornata in natura in sella ad una bici (anche elettrica) tra splendide aree verdi e panorami infiniti. Tutto questo è Bomb Bocchetto Sessera-Mera-Bielmonte, promosso da Oasi Zegna, Consorzio turistico Alpi Biellesi, Consorzio turistico Valsesia, Alpe di Mera, Visit Monterosa, Fondazione Biellezza e Overalp.

Un evento da non perdere ma soprattutto una collaborazione attiva tra le due località, Bielmonte e Mera e le relative vallate, che possa incentivare anche i meno esperti ad esplorare e godere appieno delle bellezze paesaggistiche a cavallo tra Oasi Zegna e Valsesia.



Bomb è una giornata esperienziale adatta a tutti, da vivere con e-bike personali o a noleggio, gravel o mtb. Domenica 24 Luglio le guide cicloturistiche di Overalp, partecipando quasi in contemporanea, accompagneranno principianti ed esperti (con programmi differenziati) attraverso la splendida Alta Valsessera nell’Oasi Zegna e nella autentica Valsesia. A metà strada, il gruppo partito dall’Oasi Zegna si incontrerà con quello partito dalla Valsesia per un’amichevole sosta gastronomica. Durante il percorso si farà tappa all’archeosito minerario Rondolere per una visita culturale. Verrà inoltre allestito un punto ristoro a Ponte Dolca per rendere più appagante l’esperienza. Non mancherà la sosta per il pranzo alla Locanda Bocchetto Sessera per il gruppo di Mera e all’Alpe di Mera per il gruppo di Bielmonte, dove si potranno degustare i prodotti enogastronomici locali e ricaricare le e-bike prima di affrontare il rientro.

L’esperienza comprende la guida cicloturistica, i ristori e il pranzo. Sarà anche possibile scegliere soluzioni più complete che prevedono il noleggio dell’e-bike e l’eventuale rientro in trasporto dedicato. Le strutture di ospitalità sul territorio garantiranno un eventuale prolungamento della visita.

Bomb è alla prima edizione ma punta a diventare un appuntamento tradizionale estivo. È un progetto di aggregazione e condivisione in ambiente naturale volto ad educare le comunità allo sviluppo di uno stile di vita sano e sostenibile a vantaggio dell’uomo e dell’ambiente.

Il programma di domenica 24 luglio

Partenza dal Biellese:

outdoor lovers (in e-bike)

9.00 – ritrovo al Piazzale 2 Bielmonte per distribuzione bici e creazione gruppi

9.30 – partenza per Mera da Bocchetto Sessera

10.00 – visita al sito archeominerario Rondolere

10.30 – ripartenza

11.00 – ristoro al Ponte Dolca

13.00 – arrivo a Mera

13.00 – pranzo e ricarica e-bike (se necessario)

14.30 – rientro facoltativo bici o minibus

17.00 – arrivo al Bocchetto Sessera e Piazzale 2

Riders (in gravel o mtb)

9.00 – ritrovo al Piazzale 2 Bielmonte per distribuzione bici e creazione gruppi

9.30 – partenza per Mera da Bocchetto Sessera

10.30 – ristoro al Ponte Dolca

12.30 – arrivo a Mera

13.00 – pranzo e ricarica e-bike (se necessario)

14.30 – rientro

17.00 – arrivo al Bocchetto Sessera

Partenza dalla Valsesia:

Outdoor lovers (in e-bike)

9.00 – ritrovo al Trogo

9.30 – partenza per Bocchetto Sessera

11.00 – ristoro al Ponte Dolca

13.00 – arrivo a Bocchetto Sessera

13.00 – pranzo e ricarica e-bike (se necessario)

14.30 – rientro facoltativo bici o minibus

17.00 – arrivo al Trogo

Riders (in gravel o mtb)

9.00 – ritrovo al Trogo

9.30 – partenza per Bocchetto Sessera

10.30 – ristoro al Ponte Dolca

12.30 – arrivo a Bocchetto Sessera

13.00 – pranzo

14.30 – rientro

17.00 – arrivo al Trogo

per info e prenotazioni è possibile contattare OverAlp al numero +39.3496252576, oppure con una mail a overalp@overalp.com o www.oasizegna.com.