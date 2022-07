Guttadauro Srl ricerca uno sviluppatore web e un consulente applicativo

Dal 1988 Guttadauro Srl di Cassano Magnago (Va) è una società che lavora nel campo dell’Information Technology, affiancando e supportando le aziende nella realizzazione di progetti tecnologici.

Quotidianamente il Team di professionisti intercetta le esigenze, analizza lo scenario, per poi sviluppare software personalizzati e adatti a differenti realtà.

La mission di Guttadauro è quella di fornire alle imprese consulenze e strumenti necessari per la gestione dell’azienda a 360 gradi.

Le principali aree su cui opera Guttadauro sono il mondo ERP, tra cui Gestionali Zucchetti, MRP, MES, CRM e Data Analysis, e il mondo ICT, tra cui Servizi in Cloud Microsoft, Cyber Security, Digital Workplace.

Grazie alle competenze maturate con l’esperienza e a quelle dei suoi analisti, sviluppatori, consulenti funzionali e sistemisti, Guttadauro è in grado di seguire il cliente in ogni fase. L’attenzione dedicata ad ogni richiesta, la continua formazione e la volontà di porre le persone al centro di ogni progetto, rendono Guttadauro un punto di riferimento per molte imprese di tutta Italia.

Nella prospettiva di unione tra soluzioni tecnologiche e persone preparate, Guttadauro è alla ricerca di risorse disposte a mettersi in gioco e che ambiscano a lavorare in gruppi di lavoro per obiettivi, spinte dalla curiosità e dalla voglia di imparare.

Per la propria sede di Cassano Magnago, Guttadauro è alla ricerca di:

Uno sviluppatore web

che si occuperà di progetti di sviluppo e manutenzione di software gestionale ERP e di altri applicativi ad essi interconnessi in ambito Web.

La risorsa interagirà internamente con figure di Project Manager ed esternamente con clienti.

Competenze tecniche/informatiche



Conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione: Visual FoxPro, Visual Basic, JAVA, JavaScript, PHP, HTML JSP & Servlet, Python

Conoscenza API, Web Services

Conoscenza dei gestionali Zucchetti AdHoc Revolution, AdHoc Enterprise, AdHoc Revolution Web, AdHoc Infinity

Esperienza come System Integrator

Esperienza sviluppo portali web

Conoscenza Software di Versioning

Soft Skills

Predisposizione a lavorare in team

Ottime doti comunicative e relazionali

Flessibilità, proattività, serietà e curiosità

Conoscenza Metodologia Scrum/Agile

Un consulente applicativo

che si occuperà di garantire un alto livello di servizio ai clienti svolgendo attività gestionali sia da remoto sia presso i clienti.

Nella fase iniziale la risorsa verrà seguita direttamente dai professionisti del reparto gestionale, per acquisire le competenze tecnico/gestionali e gli strumenti necessari a diventare autonoma, partecipando ad una efficace gestione del reparto e del cliente.

Competenze tecniche/informatiche



ERP: Conoscenza ERP Zucchetti AdHoc, Teamsystem, Navision

Database MS SqlServer

Conoscenze sistemistiche di base su ambienti Unix/Linux e Microsoft

Soft Skills

Predisposizione a relazionarsi con la clientela, seguendola e formandola sull’utilizzo del gestionale

completano il profilo: problem solving, lavoro in team, affidabilità, intraprendenza, organizzazione, capacità di analisi

Cosa offre Guttadauro

contratto personalizzato con la finalità dell’assunzione a tempo indeterminato

proposta economica ad hoc in funzione delle caratteristiche del candidato

affiancamento durante le attività lavorative

iscrizione a corsi volti a migliorare le dinamiche relazionali, ad approfondire le dinamiche di project management, ad acquisire competenze tecniche

iscrizione ad esami per il conseguimento di certificazioni

ambiente lavorativo friendly grazie a diverse aree comuni interne ed esterne all’azienda

Perché lavorare in Guttadauro

Guttadauro Srl è un’azienda che crede nella formazione perché convinta che le persone e le competenze siano il suo valore più tangibile; Guttadauro è alla ricerca di personale che abbia voglia di imparare e di crescere in una realtà dinamica e in continuo movimento.