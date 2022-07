Investito a Sesto Calende, 66enne finisce in ospedale

Un uomo di 66 anni è rimasto ferito in modo serio a Sesto Calende, dopo esser stato investito da un veicolo. L’uomo è finito in ospedale al Circolo di Varese, ma non è in pericolo di vita.

(La foto dell’intervento dell’elisoccorso è d’archivio)

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 in via Maestri del Lavoro, nella zona residenziale tra il Sempione e le frazioni di Oriano Ticino e Oneda. Sul posto sono intervenuti in “codice rosso” ambulanza, automedica e anche l’elisoccorso. Per fortuna però le condizioni dell’uomo non erano tali da porlo in pericolo di vita: è stato poi trasferito appunto al Circolo, in “codice giallo”, vale a dire comunque con ferite serie.

L’uomo è giunto a Varese intorno alle 20.