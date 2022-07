Le strade di Galli e della Pro Patria si separano

Continuano le manovre della Pro Patria per allestire la rosa alla guida del nuovo allenatore Jorge Vargas. Dopo i rinnovi di Mangano e di Bertoni e l’arrivo tra i pali di Del Favero, è ufficiale il terzo addio tra i tigrotti, per lo meno dell’unidici titolare: come Caprile (Bari) e Pierozzi (rientrato a Firenze dal prestito annuale) anche Leonardo Galli proseguirà infatti la propria carriera lontano da Busto Arsizio.

L’avventura in bianco-blu del jolly mancino (nella foto di Roberta Corradin) termina dopo 172 presenze in 5 stagioni tra Serie D e Serie c condite da 5 assist e 4 gol, due dei quali arrivati nell’ultimo campionato. Delle due marcature stagionali la prima, decisiva, ha segnato la vittoria bustocca a Legnago mentre la seconda, casalinga, ha inaugurato il 2022 dei tigrotti nel pareggio contro il Piacenza, sfida terminata 2 a 2.

Oltre ai numeri, Galli si è fatto soprattutto notare per la tanta corsa messa a disposizione dei compagni sia in fascia sinistra, arata per circa tre quarti del campionato, sia come mezzala, ruolo che ha ricoperto con costanza dopo il rientro a pieno organico di Vezzoni. Generosità che gli viene riconosciuta anche dal club al momento dell’addio: “Corsa, generosità, altruismo e umiltà. Il tutto coronato da quello splendido Scudetto di Serie D del 2018. Le strade di Leonardo e della Pro si separano, ma con questi numeri e queste caratteristiche, Galli non può che essere considerato un autentico tigrotto”.

Per trovare il sostituto di un prezioso jolly di fascia come Galli la mossa adesso spetta al ds Sandro Turotti, che già questo pomeriggio – mercoledì 13 luglio – dovrebbe ufficializzare una nuova mossa di mercato.

Il Comunicato integrale della Pro Patria:

GRAZIE LEO!

Aurora Pro Patria 1919 comunica che non proseguirà il rapporto tra la Società e il calciatore Leonardo Galli.

Grazie di tutto Leo