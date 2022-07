È morta Annalisa Conti, giornalista de La Settimana

Annalisa Conți aveva 48 anni ed era la giornalista storica della città di Tradate per conto de La Settimana. Si è spenta questa mattina, domenica 24 luglio, alle 6.15, dopo una lunga malattia che negli ultimi mesi l’ha debilitata senza farle perdere l’entusiasmo che per il suo lavoro da giornalista, una passione che l’ha accompagnata fino agli ultimi giorni.

Tutti a Tradate (e non solo) conoscevano Annalisa: ha portato lei in città il giornalismo del settimanale più letto della zona, creando relazioni e un modo di fare che l’hanno portata a essere un punto di riferimento per molte realtà. Annalisa ha sempre accolto anche i giovani colleghi, con entusiasmo, con divertimento, e con collaborazione.

Ecco come il il giornale La Settimana l’ha salutata oggi: «È stata per tutti noi un esempio e uno stimolo a non arrenderci, ma a reagire con il sorriso alle prove che la vita ci mette di fronte. Annalisa ha percorso questo cammino con fede, circondata dall’amore di suo marito, dei famigliari, dei suoi amici e di tutte quelle persone che in questi anni hanno avuto la fortuna di incontrarla lungo il loro cammino. Perché Annalisa è sempre stata un vulcano, in ogni cosa che faceva e lo è stata anche nell’affrontare la malattia fino alla fine. L’ultimo messaggio soltanto poche ore prima e la preoccupazione per quel servizio che andava fatto in un certo modo… Ciao Annalisa, ora ci sentiamo un po’ più soli».