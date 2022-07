Novità all’ippodromo di Varese, arrivano i levrieri

Non solo cavalli: all’Ippodromo di Varese stanno per arrivare anche i levrieri. Sabato 16 luglio, in occasione della prossima riunione ippica della stagione estiva, le Bettole ospiteranno anche alcune dimostrazioni di coursing per questi eleganti cani dalla lunga tradizione agonistica.

L’evento serve a lanciare una manifestazione dedicata ai levrieri che sarà organizzata proprio all’ippodromo il prossimo 27 novembre. Il coursing è una disciplina sportiva molto antica che simula la caccia a vista. Si svolge in campo aperto e premia il cane che si è mosso con maggiore destrezza, resistenza, ardore e velocità, all’inseguimento di un fantoccio che imita la preda.

La dimostrazione di sabato 16 si svolgerà sulla retta d’arrivo delle Bettole e vedrà impegnati a turno una coppia di levrieri afgani, una di levrieri russi, una di levrieri persiani, due piccoli levrieri italiani, la corsa di un podengo ibicenco contro un pharaoh hound, infine un lancio con tre whippet.

PREMIO FRATTINI, MULAN BATTE TUTTI

Nella riunione di martedì 12 intanto, la corsa più attesa era il premio “Luciano Frattini” per cavalli di 3 anni. La vittoria è andata a uno dei nomi più attesi, Mulan, condotta da Nicola Pinna. La femmina allenata da Federica Tomasini si è imposta sul principale favorito Sopran Belgrado e sul top weight Amola per una trio (9-2-1) che ha pagato circa 76 euro.

La Tris nazionale, premio “Giorgio Macchi”, è andata a Vibrant Spirit con il gentleman Davide Terzuolo per i colori del team Gonnelli che si è ripetuto nella seconda corsa (premio “Redaelli”) grazie a Sopran Everest affidato a Stefano Saiu.

Due successi anche per la scuderia Goldin con il fantino Ivan Rossi, perfettamente ristabilito dopo la caduta di sabato scorso: nella terza corsa successo di Thunor, nella quarta vittoria di She Looks Like Fun.