L’ippodromo cambia idea, annullata la dimostrazione con i levrieri

Non si farà, all’Ippodromo di Varese, la dimostrazione di coursing con cani levrieri che era stata annunciata ieri e che era prevista per sabato 16 luglio, all’interno della riunione di galoppo. La comunicazione arriva direttamente dal quartier generale delle “Bettole”: «La proprietà e l’Ippodromo tutto tengono a ribadire il proprio sostegno e la propria vicinanza alla salute e alla cura degli animali, che si tratti di cavalli, cani o altre specie. E che in nessun modo le attività previste andavano a contraddire questa ferma posizione».

«Tuttavia – prosegue la nota – poiché l’attività di rilancio dell’Ippodromo di Varese e delle attività collegate è pensata primariamente per il coinvolgimento e la soddisfazione della cittadinanza, l’annullamento della dimostrazione in questione è un segno di apertura e disponibilità verso i cittadini tutti, perché possano sentirsi parte di questo progetto e portare un contributo costruttivo e di crescita. Certi della vostra comprensione e del vostro sostegno, vi aspettiamo all’ippodromo il 16/7 e per tutta l’estate».

Nelle ore successive l’annuncio, diverse persone – soprattutto aderenti a sigle animaliste – avevano protestato contro l’iniziativa lanciata dall’Ippodromo come “contorno” delle gare ippiche.

Un’altra voce di dissenso era giunta proprio dall’interno delle Bettole: il Centro Cinofilo Ippodromo Varese “Dog’s Avenue“, che non era coinvolto nella serata, ha spiegato sui propri canali social: «Nella speranza che gli addetti alla manifestazione salvaguardino la salute dei levrieri che parteciperanno alla manifestazione, dato il caldo di questo periodo, ci teniamo a precisare che il nostro centro si dissocia dall’organizzazione della manifestazione».