Quanta System investe oltre 4 milioni nello stabilimento di Samarate

Se hai mai rimosso un tatuaggio, il laser utilizzato potrebbe essere stato prodotto a Samarate. È proprio qui, infatti, che si trova la sede di Quanta System: azienda del gruppo El.En. specializzata nei laser medicali applicati in dispositivi utilizzati in tutto il mondo in settori quali urologia, neurologia, medicina riabilitativa, dermatologia e medicina estetica.

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Giovedì 28 maggio, in occasione di un incontro riservato a partener e investitori, Quanta System ha presentato il suo ultimo progetto: la realizzazione di una “clean room” (una “stanza bianca” progettata per ridurre al minimo il rischio di contaminazioni) destinata alla produzione automatizzata di fibre ottiche chirurgiche. L’impianto sta venendo ultimato nel nuovo padiglione della sede di Samarate, per il quale l’azienda ha stanziato un investimento di oltre 4 milioni di euro.

Il quadro finanziario, «Nuove opportunità in arrivo»

Andrea Cangioli, presidente di Quanta System Spa e membro del consiglio di amministrazione di El.En, ha illustrato il quadro finanziario dell’azienda, sottolineando l’andamento positivo alimentato dall’aumento della domanda e dall’innovazione dei prodotti, nonostante la situazione internazionale instabile.

«Il contesto economico è molto incerto e la crisi in Medio Oriente ostacola lo sviluppo nella regione. Siamo comunque fiduciosi di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi di crescita. Oggi i laser sono diffusi in molti più campi di quanto ci saremmo aspettati anni fa e siamo convinti che in futuro innovazione e ricerca permetteranno nuove applicazioni».

Sguardo all’innovazione

Nel 2025, Quanta System ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Fin dalle origini, l’azienda ha cercato di distinguersi puntando sulla ricerca e l’innovazione, arrivando a sviluppare anche dispositivi di alto profilo utilizzati – per esempio – per la misurazione del buco dell’ozono, o strumentazioni incorporate nell’acceleratore di particelle del Cern di Ginevra.

«L’orientamento scientifico e la continua evoluzione – ha commentato Girolamo Lionetti, amministratore delegato di Quanta System Spa – ci ha permesso di sviluppare tecnologie proprietarie capaci di fornirci una marcia in più rispetto a diverse aziende concorrenti».

Se da una parte c’è la tecnologia, dall’altra ci sono le persone. Per conservare le competenze raccolte negli anni e – allo stesso tempo – avere uno sguardo orientato al futuro, Quanta System ha deciso di organizzare i propri team di lavoro affiancando ai dipendenti storici nuove figure professionali con competenze specifiche.

Potenziare l’automazione per rispondere a una domanda più grande

Vista la complessità dei laser, molti dei processi produttivi di Quanta System dipendono ancora dalla manualità degli assemblatori. L’azienda ha però investito una somma importante per potenziare l’automazione, al fine di aumentare la produzione, mantenendo lo stesso personale, e rispondere così in modo più efficace alla domanda crescente di prodotti.

La nuova “clean room” al centro degli investimenti, permetterà di automatizzare quasi completamente il processo di produzione delle fibre ottiche chirurgiche necessarie per utilizzare i dispositivi di Quanta System. Rispetto alla linea automatizzata attualmente operativa (che in un anno produce circa 400.000 fibre ottiche), il nuovo impianto – una volta entrato a pieno regime – permetterà di arrivare al milione di pezzi all’anno.

Spazio all’intelligenza artificiale

La nuova “clean room” automatizzata per la produzione delle fibre ottiche chirurgiche

Quanta System punta inoltre a integrare l’intelligenza artificiale nei propri dispositivi, «Con l’obiettivo – spiega l’azienda – di costruire un ecosistema digitale e connesso in cui i sistemi laser saranno integrati con tecnologie robotiche e piattaforme Ia, affiancando il medico con dati, precisione e supporto decisionale in tempo reale».