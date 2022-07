Primo giorno di scuola per la Caronnese

Primo giorno di scuola per la nuova Caronnese che, oggi pomeriggio (lunedì 25 luglio), si è ritrovata allo stadio Comunale per dare il via alla preparazione estiva.

Il presidente Umberto Gambaro e il direttore sportivo Davide Raineri hanno fatto gli onori di casa, prima che il nuovo tecnico Simone Moretti dirigesse il primo allenamento. Tanta voglia di ripartire per Corno e compagni, con la nuova Caronnese che è un mix tra conferme dell’anno passato e volti nuovi. Per confermarsi ancora una volta nel massimo campionato dilettantistico.

Da mercoledì via anche ai doppi allenamenti, settimana prossima il primo test (mercoledì 3 agosto alle ore 18) a Zanica contro l’Albinoleffe. Gli altri test saranno contro Brusaporto (sabato 6), Renate (sabato 13 a Meda), Vergiatese (venerdì 19) e Casatese (mercoledì 24).