Scontro all’alba dopo il turno di lavoro al bar, morta una 21enne ad Appiano Gentile

Non ce l’ha fatta Greta Curti, 21 anni, residente a Guanzate e cameriera in un locale di Appiano Gentile. La giovane viaggiava domenica 24 luglio su un’auto guidata da un amico 38enne: intorno alle 4 e mezzo di notte, finito il turno di lavoro al bar, lo schianto contro un muro in via Pedrosi, in centro ad Appiano.

Sul posto i carabinieri e i mezzi di soccorso, che hanno trasportato la giovane in ospedale al Sant’Anna di Como.

Le sue condizioni non sono apparse subito gravissime, tanto che è stata ricoverata in codice giallo. Ma il quadro clinico si è aggravato in fretta e i medici non hanno potuto nulla, nonostante l’operazione alla quale è stata sottoposta. L’uomo alla guida del furgone, collega della 21enne, è accusato di omicidio stradale. È stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane di Guanzate.