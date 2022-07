Tanti candidati per il premio “Bernasconi” all’Ippodromo di Varese

Terza riunione estiva all’Ippodromo di Varese, la seconda prevista al sabato sera con l’avvio delle corse previsto per le 19,40 e con sei confronti in calendario sulle piste in erba e in sabbia delle Bettole. Quella di sabato 9 sarà soprattutto la serata del premio “Bruno Bernasconi”, la corsa principale con una dotazione di oltre 13mila euro.

Galleria fotografica All’ippodromo di Varese è la sera del “Premio Ermolli” 4 di 35

IL CLOU – Il “Bernasconi” sarà la quinta corsa con partenza intorno alle 22: nelle gabbie nove soggetti (ma Arkadius potrebbe dare forfait) pronti a giocarsi la vittoria sui 2.300 metri dell’anello in erba. Un nome su tutti, quello di Desire to Fire che a Varese ha corso spesso e centrato numerosi risultati in carriera: l’allievo di Diego Dettori sarà affidato a Luca Maniezzi (un altro nome fisso delle Bettole) e parte da favorito nonostante il peso massimo che lo accomuna a un altro cavallo atteso, Milanolight con Stefano Saiu, “pedina” messa in pista da Gonnelli. Il terzo nome potrebbe essere quello di Amazing Lady che vanta un peso favorevole, o quello di Capotempesta a sua volta però piuttosto appesantito dall’handicapper.

LE ALTRE CORSE – La serata varesina scatterà alle 19,40 con il premio “Croce Rossa” nel quale si confronteranno amazzoni e gentlemen sui 2.100 metri della pista in sabbia. Subito dopo toccherà al premio “Federippodromi”, altra reclamare su sabbia ma su distanza minore (1.500 metri). Si sale nettamente di livello con la terza corsa, il premio “Luciano Arcari”, una maiden sui 1.500 metri in erba con dieci cavalli di due anni alla ricerca della prima vittoria in carriera. Pronostico difficile in questi casi, anche per la presenza di debuttanti come Hubble’s Law o Kensington Square mentre Sciampagnola con Gabriele Malune potrebbe puntare in alto così come Bay Heaven affidata a Sara Del Fabbro.

Nell’ “Aldo Maria Carboni”, bella handicap sui 1.600 metri in erba, gli esperti delle Bettole segnalano la possibile prestazione di Kraram che sembra matura per arrivare al successo, con Luca Carboni in sella all’allieva di Grizzetti. Già detto del “Bernasconi” inserito come quinta corsa, la serata si concluderà con “l’Ambrogio e Luigi Taborelli” per velocisti, dove Gregarious Girl parte favorita ma deve fare i conti con una differenza di peso enorme rispetto ai rivali capeggiati da Soffio al Cuore.

UNA SOPRAN NELL’ERMOLLI

Il “Premio Ermolli”, clou della riunione di martedì scorso, si è disputato alla presenza di numerosi VIP ospitati sulla terrazza delle Bettole. A brillare in pista è stata Sopran Nausicaa, allenata da Grizzetti e montata da Antonio Fresu, capace di imporsi per un incollatura su City of Stars, seguito da Baffonero. Nel “Botticelli” invece successo per Ivan Rossi in sella a Belted.