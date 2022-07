Turista tedesco scomparso nel lago di Como

I vigili del fuoco del comando di Como e di Lecco sono impegnati nella ricerca a terra e in acqua di un uomo di nazionalità tedesca, i cui familiari hanno segnalato il mancato rientro questa notte dopo una uscita con la propria imbarcazione nella giornata di ieri. Previa attivazione da parte dei Carabinieri dalle ore 2 sono state organizzate ricerche con droni VVF, squadre VVF SAF a terra in località Dongo e sorvolo di elicotteri 118 e Guardia di Finanza in alto lago. Appena prima delle 10 di sabato è stata trovata l’imbarcazione della persona oggetto di ricerca, alla deriva in località Colico.