Un antipasto di Gurone In Festa

Venerdì 15 luglio l’appuntamento è alle ore 19 per un aperitivo prima della grande festa

Il 2022 vedrà il ritorno di Gurone In Festa il grande evento della frazione di Malnate, storico appuntamento tra agosto e settembre.

Per la grande festa ci sarà ancora da aspettare qualche settimana – intanto è stato presentato il nuovo logo della manifestazione -, ma venerdì 15 luglio è in programma un antipasto, o meglio un aperitivo, per prepararsi al meglio all’arrivo del calendario della manifestazione.

L’appuntamento è per le ore 19 all’Oratorio San Lorenzo con taglieri misti e arancini siciliani.