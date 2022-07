Un torneo di calcetto dove prima c’era il Lago Maggiore, succede a Monvalle per la siccità

Giocare a calcetto dove una volta c’era il Lago Maggiore per sdrammatizzare di fronte alla siccità. È l’iniziativa pensata dal Camping Lido di Monvalle e in programma per sabato 16 luglio alle 16.

Sarà il primo torneo di calcio a cinque a coinvolgere le attività e le associazioni del paese (tra cui la Proloco di Monvalle) e si disputerà in un campo da gioco eccezionale. I giocatori si affronteranno infatti nel campetto ricavato alcuni giorni fa sulla nuova spiaggia di fronte al Lido, che il Lago Maggiore ha lasciato dietro di sé dopo essersi ritirato.

L’idea di trasformare in campo da gioco la lunga lingua di terra che il caldo e la siccità hanno strappato al Verbano è stata dei gestori del Camping Lido di Monvalle. Giusto il tempo di montare le porte, tracciare le righe e il campo era già pronto a ospitare la partita inaugurale: staff del ristorante vs ospiti del campeggio. «Che dobbiamo fare? Sdrammatizziamo una situazione pesante con un servizio in più dedicato a quanti vorranno sfidarsi con due tiri», aveva spiegato Federica Brum, la titolare del Lido. (Ne abbiamo parlato in questo articolo).

«Sarà un’ottima occasione – spiega Andrea Rossi, consigliere della Proloco di Monvalle – per passare un bel pomeriggio estivo in compagnia, all’insegna del divertimento e dello sport. Tutto ciò, servirà anche per sdrammatizzare la grave siccità in cui sta versando il nostro Paese, che ha colpito anche il nostro prezioso lago facendolo ritirare di molto rispetto agli anni passati. Questo sta a dimostrare come bisognerà adattarsi ad affrontare le conseguenze che i cambiamenti climatici avranno sulle vite di tutti noi».