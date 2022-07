Torna il campo di calcio a 5 sul fondale del lago a Monvalle

Il lago è ancora lontano e allora si torna a giocare al campo di calcio a cinque di Monvalle di fronte al Lido, proprio dove fino all’anno scorso si faceva il bagno e venivano attraccate le piccole imbarcazioni per le gite sul Verbano. Ma quest’anno il lago si è ritirato facendo un regalo di cui tutti avrebbero francamente fatto a meno visto i danni da siccità che stiamo patendo: poca acqua, e sponde molto più ampie. E allora perché non utilizzare la “nuova spiaggia” per giocarci a calcetto?

Tre settimane fa infatti vennero montate le porte direttamente sul fondale e il caso attirò nel paesino la grande stampa nazionale: Corriere della sera e Tg1, per non parlare dei quotidiani e siti di informazione tedesca e olandese. Ma un problema burocratico legato ai permessi – il fondale è patrimonio indisponibile dello Stato, appartiene al demanio – aveva fatto intimare all’Autorità di bacino, rivolta ai gestori, la rimozione delle due porte, peraltro non ancorate a terra (fermate infatti da un paio di sacchi di sabbia).

Risultato, via il campo, niente torneo in programma. Ma le cose a quanto pare si sono accomodate e il fraseggio fra enti, oltre all’attrazione rappresentata da quelle strisce di gesso rimaste ben visibili a terra a rimarcare le aree, hanno permesso di accontentare gli sportivi.

La foto di questo articolo scattata oggi a Monvalle durante il tour “VaIngiro” ha documentato il riposizionmento delle porte, nemmeno a farlo apposta proprio quando sulla zona hanno cominciato a cadere le prime gocce di una pioggia prevista e attesa: non c’è pericolo, prima che il lago ritorni al suo livello ci sarà tempo per segnare ancora diversi gol.