A Villa Recalcati si discute della riattivazione del servizio Gev

Il Consiglio Provinciale di lunedì scorso si è concluso con la risposta all’interrogazione presentata dai Consiglieri provinciali del gruppo “Civici e Democratici” e “Varese Provincia Europea” relativa alla riattivazione del servizio GEV della Provincia di Varese.

Le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) in Provincia di Varese vengono gestite dalla Protezione Civile, un settore che sta vivendo un momento di difficoltà in quanto se da un lato il personale sta diminuendo, dall’altro i compiti istituzionali della funzione delegata stanno diventando sempre più numerosi.

Le GEV originariamente erano gestite dal Settore Ambiente. Ad oggi, invece sono guidate dalla Protezione Civile per scelta dell’Assessore alla Protezione civile, che preferì “accorpare” le sue deleghe spostando la gestione delle GEV da un settore all’altro. A livello regionale, invece, le GEV fanno capo all’Assessorato all’Ambiente e si occupano di questioni strettamente ambientali ed ecologiche. La problematica, quindi, non è da intendersi interna tra Settori della Provincia di Varese, gravemente sottodimensionati in termini di personale, ma è di più ampio respiro, anche perché la delega della loro gestione è stata assegnata a Provincia da Regione.

Dal mese di febbraio 2020 l’attività delle GEV si è interrotta per tutelare i volontari dal rischio contagi da Covid 19, tenuto anche conto dell’impossibilità del Settore Protezione Civile di seguire le GEV in un periodo così difficile. L’interruzione si è poi protratta anche dopo la fine dell’emergenza del 31 marzo 2022, in quanto il personale in servizio presso il Settore Protezione civile si è contratto ulteriormente rendendo impossibile dedicare alle GEV il tempo e le attenzioni indispensabili per metterli nelle condizioni di operare sul territorio in sicurezza.

Il 21 luglio 2021 Provincia aveva contattato l’Assessore regionale all’Ambiente ed alla Direzione Generale Ambiente della Regione Lombardia per condividere le problematiche gestionali- organizzative, la legittimità della delega a Protezione Civile e la possibilità o meno di restituire alla Regione la funzione in modo che potesse affidarla ad un altro Ente organizzatore sul territorio.

Appena in tempo per il Consiglio di lunedì, l’Assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo ha inviato una nota a Provincia nella quale si rende disponibile a un incontro per condividere le valutazioni sulle problematiche e cercare di individuare possibili soluzioni. Provincia non mancherà ovviamente all’incontro, in quanto desidera riattivare i servizi delle GEV, volontari fortemente disponibili e motivati, con lo scopo di valorizzarne il patrimonio di attività in maniera coerente con le norme e con le funzioni delegate dall Regione Lombardia alla Protezione Civile.