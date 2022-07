Woodinstock riporta la grande musica al Parco Berrini di Ternate

La decima edizione del festival Woodinstock riporta la musica al Parco Berrini di Ternate. Quattro giorni da ballare sulle note dei grandi nomi della musica nazionale e internazionale, da giovedì 21 luglio a domenica 24. Tra gli ospiti: Omar Pedrini, l’ex leader dei Timoria; Davide Van De Sfroos, James Maddock, Marco Ferradini e tanti altri. Un evento da non perdere per gli appassionati, ma anche un’occasione per fare del bene. In occasione della maratona musicale del Buscadero day (dal 22 al 23 luglio) le offerte raccolte all’ingresso saranno devolute alla lotta contro il Parkinson.

Il programma di Woodinstock 10

Sound of Seattle – giovedì 21 luglio

La prima serata di Woodinstock è dedicata al rock. I Kusher sono una band varesina che propone e reinterpreta il Sound of Seattle, ovvero tutte quelle canzoni che hanno contribuito a creare la scena grunge degli anni ’90. Quella dei locali fumosi, delle voci roche e dei riff di chitarra acidi che hanno reso unico e storico il genere negli Stati Uniti e nel mondo. Dai Nirvana, agli Alice in Chains, passando per Soundgarden e arrivando fino ai brani inediti, un concerto dei Kusher è sinonimo di energia e adrenalina alla massima potenza. I Kusher sono: Marco Mengoni (voce, batteria), Claudio Sannoner (basso) e Luca Pedroni (chitarra); la formazione è poi arricchita dalla voce di Silvia Venturini.

Ospite speciale della serata del 21 luglio, Omar Pedrini. L’ex leader dei Timoria e grande estimatore del grunge anni ’90 salirà sul palco di Woodinstock insieme ai Kusher per proporre alcune canzoni tra cui Angel dei Timoria, chiaro omaggio alla scena “seattleana”. La base di Angel venne registrata già nel 1993, durante le sessioni in studio per la registrazione di Viaggio senza vento mentre il testo venne scritto e inciso l’anno successivo dopo il suicidio di Kurt Cobain. Nel 2019 il brano venne incluso nell’edizione celebrativa per i 25 anni di Viaggio senza vento. Lo “Zio Rock” proporrà anche cover della scena e alcuni grandi successi dal repertorio dei Timoria.

Altro ospite della serata sarà Stefano “Loste” Morandini, prossimo all’uscita dei brani che anticiperanno il suo primo album solista.

L’opening act sarà sempre all’insegna del rock, ma di una matrice differente con i DRAM, formazione milanese che propone un originale rock in dialetto milanese e prima di loro i DISToo, band post-alternative rock.

L’introduzione alla serata sarà a cura di Ale & Ale. La serata Sound of Seattle è realizzata in collaborazione con MadBoys Eventi e Concerti.

Buscadero day – venerdì 22 e sabato 23 luglio

Ritorna la maratona musicale del Buscadero day dopo due anni di stop forzato per il covid e raddoppia con due date. La dodicesima edizione andrà in scena il 22 e 23 luglio in collaborazione con l’associazione Woodinstock aps.

Sono attesi sul palco del Buscadero grandi nomi del rock internazionale con la cult band The Delines e il bluesman/songwriter di New Orleans Anders Osborne. E ancora James Maddock, Brian Mitchell da New York, Eileen Rose e Rich Gilbert da Boston, The Open Road da San Francisco.

Non mancheranno cantautori e band italiani come Davide Van De Sfroos, Massimo Priviero, Andrea Parodi Zabala & Borderlobo, Mandolin Brothers, che hanno sempre trovato spazio sulle pagine del magazine Buscadero, anima e del festival. L’ingresso sarà libero con offerta consapevole per la lotta alla malattia di Parkinson. Tutti i dettagli e gli orari aggiornati sono disponibili sul sito del Buscaderp day e dell’associazione Woodinstock aps (link).

Italian style – domenica 24 luglio

Questa sarà la più classica delle giornate di Woodinstock, con iniziative dedicate allo sport, al volontariato e alla sensibilizzazione; bancarelle fin dal mattino e grande musica con alcuni ospiti di livello nazionale che hanno fatto la storia della musica leggera italiana vendendo milioni di dischi. Ci saranno: Francesco Baccini e Marco Ferradini con la figlia Marta Ferradini. E poi spazio anche ad altra musica, di altri generi ed influenze: Al Cash Project, Davide Buffoli, Marilena Anzini con le Ciwicè, Strange Fruit quartet e uno spazio di particolare importanza con due artisti Parkinsoniani, Elisa Rovelli, colpita dalla malattia quando aveva solo 11 anni, e Luca Guenna, presidente e fondatore di Woodinstock e da anni icona varesina della lotta al Parkinson.