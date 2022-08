Il 16 ottobre la finale del Premio Chiara 2022

Tre i candidati per il premio letterario varesino: Michele Mari, Antonio Pascale e Alessandra Sarchi

Nella prestigiosa cornice della Sala Napoleonica delle Ville Ponti Varese, l’edizione 2022 del Premio Chiara giunge al suo atto conclusivo, la Manifestazione Finale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’evento è scandito dallo spoglio delle schede di voto della Giuria dei Lettori, condotto in diretta dal notaio, a seguito del quale verrà proclamato il vincitore della XXXIV edizione del Premio Chiara.

Nel corso della manifestazione:

– Interviste ai finalisti Premio Chiara con Andrea Kerbaker.

– Finale del Premio Chiara Giovani, con annuncio del vincitore e dei premiati

– Presentazione di Camilla Gamberini, vincitrice del Premio Chiara Inediti, la cui raccolta “Quindici donne” è come sempre edita da Pietro Macchione Editore.

Conduce Claudia Donadoni.

****

I FINALISTI DEL XXXIV PREMIO CHIARA

– Michele Mari, “Le maestose rovine di Sferopoli”, Einaudi

– Antonio Pascale, “La foglia di fico”, Einaudi

– Alessandra Sarchi, “Via da qui”, Minimum fax

****

I FINALISTI DEL PREMIO CHIARA GIOVANI “DESIDERIO”

– Elisa Albè, 2002, Gorla Maggiore (VA)

– Nina Altoni, 2002, Airolo – CH

– Greta Arosio, 2005, Leggiuno (VA)

– Sarah Barbara Baiguera, 2006, Mercallo (VA)

– Benedetta Barbetti, 2002, Osimo (AN)

– Teresa Basso, 2007, Ovada (AL)

– Vera Berselli, 2006, Lugano – CH

– Maria Antonietta Brundu, 2006, Marnate (VA)

– Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB)

– Agata De Gennaro Roccato, 2005, Induno Olona (VA)

– Onofrio De Michele, 2003, Alberobello (BA)

– Alessia Delle Piane, 2005, Malnate (VA)

– Cecilia Di Via, 2003, Roma

– Madalina Doronceanu, 2006, Spinea (VE)

– Beatrice Facchin, 2005, Mogliano Veneto (TV)

– Eugenia Faenza, 2007, Udine

– Anna Fenoglio, 2003, Monastero Di Vasco (CN)

– Sara Gonnella, 2005, Isernia

– Sofia Loro, 2002, Casorate Sempione (VA)

– Cecilia Marchionni, 2004, Gemonio (VA)

– Alice Maresca, 2005, Varese

– Ludovica Maurizi, 2007, Castel di Lama (AP)

– Giulia Milani, 2003, Vedano Olona (VA)

– Chiara Miscali, 2003, Ardauli (OR)

– Sara Motta, 2003, Magnago (MI)

– Katia Paronzini, 2006, Mesenzana (VA)

– Chiara Ribolzi, 2002, Travedona Monate (VA)

– Beatrice Robaldo, 2002, Vicoforte (CN)

– Sofia Soldà, 2002, Tezze sul Brenta (VI)

– Gemma Tabet, 2006, Lugano – CH

– Martina Vaccari, 2003, Scandiano (RE)

– Benedetto Viganò, 2006, Massagno – CH

—

Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2022 (premiochiara.it)