E’ Antonio Pascale il vincitore del Premio Chiara 2022

È Antonio Pascale a vincere vince il Premio Chiara 2022, con il suo “La foglia di fico”. La trentaquattresima edizione del Premio Chiara si è conclusa oggi, domenica 16 ottobre con la premiazione dei vincitori, ospitata nella sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese.

Galleria fotografica Antonio Pascale vince il Premio Chiara 4 di 7

Tanti i ringraziamenti all’inizio dell’evento da parte dell’Associazione Amici di Piero Chiara, organizzatori dell’evento alle autorità, molte delle quali presenti all’evento: il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, il Questore di Varese Michele Morelli, il Presidente della Regione Attilio Fontana, il Consigliere di Stato svizzero Manuele Bertoli, la consigliera Barbara Megetto, il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Maurizio Ampollini, il Segretario della Regio Insubrica Francesco Quattrini, il Presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli, Giacomo Mazzarino in rappresentanza della Camera di Commercio, Enrico Bianchi sindaco di Luino, e l’Assessore alla cultura di Varese Enzo Laforgia.

A condurre l’evento Claudia Donadoni, giornalista pubblicista, attrice, drammaturga, regista, ideatrice e conduttrice di format televisivi e grandi eventi.

“Il Premio Chiara è composto da tanti eventi interessanti e coinvolge soprattutto tanti giovani provenienti da tutta Italia – ha affermato Bambi Lazzati, organizzatrice – Quest’anno la traccia era “Desiderio” e quest’anno oltre alla scrittura siamo riusciti anche a realizzare la parte del Videomaking, che per qualche edizione eravamo stati costretti a fermare a causa del covid. E’ bello soprattutto vedere presenti oggi tanti ragazzi e ragazze, tra cui alcuni dei trentadue finalisti del Premio Chiara Giovani”.

PREMIO REGIO INSUBRICA

Vera Carucci è la vincitrice della quarta edizione del Premio Regio Insubrica, competizione interna al Premio Chiara Giovani, con il racconto “Storia di una storia che non sarà mai tale”.

IL VINCITORE DEL PREMIO CHIARA GIOVANI

Elisa Albè si classifica prima con il racconto “Diecimila miglia”, premiata dall’Assore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia, che dopo essersi complimentato con la giovane ha dichiarato: “Sono rimasto impressionato dalla maturità di questi ragazzi, di questa generazione. E come amministratore, come insegnante e come uomo mi auguro di poterci meritare questa gioventù, Perchè il mondo che stiamo costruendo probabilmente non è all’altezza di questi ragazzi”.

“Partecipare e vincere a questo premio è davvero un sogno che si realizza – ha affermato Elisa – Il mio racconto si sviluppa in un modo particolare, perchè è il desiderio che tiene in vita la protagonista, una giovane donna che parte come detenuta su una nave diretta in Australia, dove è stata fondata la prima colonia penale. Il desiderio di tornare a casa e di ritrovare la sua famiglia la spinge ad andare avanti e non arrendersi”.

Nel corso della serata è stata presentata anche Camilla Gamberini, vincitrice del Premio Chiara Inediti con la raccolta “Quindici Donne”.

È “LA FOGLIA DI FICO” IL ROMANZO VINCITORE DEL PREMIO CHIARA 2022

È Antonio Pascale a vincere vince il Premio Chiara 2022 con 66 voti: lo spoglio ha decretato la sua vittoria, mentre dietro di lui si sono piazzati Alessandra Sarchi e Michele Mari, che hanno ricevuto rispettivamente 39 e 35 voti.

Prima dello spoglio, i tre finalisti dell’edizione 2022 del Premio Chiara, Michele Mari con il romanzo “Le maestose rovine di Sferopoli”, Antonio Pascale, autore de “La foglia di fico” e Alessandra Sarchi con il libro “Via da qui”, hanno aperto l’evento finale intervistati da Andrea Kerbaker, giornalista, scrittore e critico letterario.

“La foglia di fico – storie di alberi donne e uomini”, romanzo che ha conquistato il primo posto sul podio, è un racconto che lega ricordi d’infanzia e di giovinezza al mondo della natura: attraverso le sue parole lo scrittore unisce in un unico racconto tanti temi, creando un’opera che spazia tra la narrativa e il trattato, arrivando a conquistare la giuria del Premio Chiara 2022.