Il Premio Chiara Giovani 2022 presenta i suoi finalisti

Sono partiti in 200, ma solo 32 sono i finalisti del Premio Chiara Giovani, “costola” del Festival del racconto, nato da una idea di Bambi Lazzati in onore dello scrittore Varesino Piero Chiara, dedicato alla fascia di giovani studenti che vanno dai 15 ai 18 anni. I finalisti sono stati presentati al pubblico e ai giurati questo pomeriggio, domenica 25 settembre, alla Sala Montanari a Varese (foto di Ilaria Crea).

«Sono contento della partecipazione a questa manifestazione – ha affermato il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello -. Questi ragazzi si sono cimentati in scritti molto interessanti, grande segno di maturità e anche di inserimento in un circuito vizioso che porta a seguire e avere desideri ponendoli come obbiettivi. Oggi più che mai i giovani non sono solo il nostro futuro, sono il nostro presente”.

La traccia di quest’anno, una semplice parola, “Desiderio”, vuole raccontare la passione, i sogni e il loro significato, attraverso le parole dei giovani che da tutta Italia hanno preso parte a questa competizione letteraria. «Desiderio è una parola dall’etimologia complicata, ma come tutte le passioni parte dalla consapevolezza di una mancanza – spiega l’Assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia -. I nostri desideri li coltiviamo e coltiveremo sempre, l’augurio che possiamo fare è quello di realizzare i propri sogni soprattutto in un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, senza mai dimenticare che esistono i desideri personali, ma anche quelli collettivi, per un futuro con meno disuguaglianze e difficoltà”.

Presenti all’incontro anche il dirigente scolastico Cristina Boracchi, il dirigente scolastico Salvatore Consolo e il giornalista di VareseNews Michele Mancino, membri della giuria tecnica, oltre al professore e assessore alla Cultura di Laveno Mombello Mario Iodice.

I finalisti del #ChiaraGiovani2022 sono:

* Elisa Albè, 2002, Gorla Maggiore (VA)

* Nina Altoni, 2002, Airolo – CH

* Greta Arosio, 2005, Leggiuno (VA)

* Sarah Barbara Baiguera, 2006, Mercallo (VA)

* Benedetta Barbetti, 2002, Osimo (AN)

* Teresa Basso, 2007, Ovada (AL)

* Vera Berselli, 2006, Lugano – CH

* Maria Antonietta Brundu, 2006, Marnate (VA)

* Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB)

* Agata De Gennaro Roccato, 2005, Induno Olona (VA)

* Onofrio De Michele, 2003, Alberobello (BA)

* Alessia Delle Piane, 2005, Malnate (VA)

* Cecilia Di Via, 2003, Roma

* Madalina Doronceanu, 2006, Spinea (VE)

* Beatrice Facchin, 2005, Mogliano Veneto (TV)

* Eugenia Faenza, 2007, Udine

* Anna Fenoglio, 2003, Monastero Di Vasco (CN)

* Sara Gonnella, 2005, Isernia

* Sofia Loro, 2002, Casorate Sempione (VA)

* Cecilia Marchionni, 2004, Gemonio (VA)

* Alice Maresca, 2005, Varese

* Ludovica Maurizi, 2007, Castel di Lama (AP)

* Giulia Milani, 2003, Vedano Olona (VA)

* Chiara Miscali, 2003, Ardauli (OR)

* Sara Motta, 2003, Magnago (MI)

* Katia Paronzini, 2006, Mesenzana (VA)

* Chiara Ribolzi, 2002, Travedona Monate (VA)

* Beatrice Robaldo, 2002, Vicoforte (CN)

* Sofia Soldà, 2002, Tezze sul Brenta (VI)

* Gemma Tabet, 2006, Lugano – CH

* Martina Vaccari, 2003, Scandiano (RE)

* Benedetto Viganò, 2006, Massagno – CH