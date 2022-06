Premio Chiara 2022: presentati i finalisti e la vincitrice del Chiara Inediti

Nell’incantevole cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso venerdì 17 giugno sono stati presentati la terna finalista del Premio Chiara 2022, i finalisti del Premio Chiara Giovani ed è stata proclamata la vincitrice del Premio Chiara Inediti.

«Il Premio quest’anno vede la sua 34esima edizione. – ha detto Bambi Lazzati, direttrice del Premio Chiara – E questa location non è stata scelta a caso. Le prime conferenze le abbiamo organizzate proprio qui all’Eremo, perché il Premio Chiara fa anche questo: fa conoscere e scoprire i territori».

CAMILLA GAMBERINI E’ LA VINCITRICE DEL PREMIO CHIARA INEDITI

Con “I campi fenomenici” la bolognese Camilla Gamberini si è aggiudicata la vittoria del Premio Chiara Inediti, giunto quest’anno alla 13esima edizione.

«È la prima volta in 12 edizioni che viene premiato un concorrente sotto i 30 anni. Un passo che potrà fornirle le basi per continuare a coltivare la sua passione per la scrittura», ha chiosato soddisfatta Bambi Lazzati.

Una giovanissima autrice che con le sue parole è riuscita a far arrivare alla giuria una ventata di novità, senza scadere mai nella leggerezza superficiale, mantenendo in debita attenzione l’intensità dei personaggi e la cura dei particolari.

«Sono molto grata di questa vittoria, non l’aspettavo – ha detto Camilla Gamberini – e molto contenta di essere riuscita a portare con i miei racconti una testimonianza di una ventenne del 2022».

TERNA FINALISTA PREMIO CHIARA

Dei 50 libri in concorso almeno 7 hanno meritato l’attenzione della giuria che alla fine ha espresso il verdetto. I tre finalisti sono Michele Mari con “Le maestose rovine di Sferopoli” (Einaudi), Antonio Pascale con “La foglia di fico” (Einaudi) e Alessandra Sarchi con “Via da qui” (Minimum fax). Diversi racconti che ci accompagnano con Mari dove la storia e il mito combattono con l’unico aiuto della letteratura, con Pascale dove la natura si pone come guida e aiuto e con Sarchi dove, forse, non vorremmo mai essere: dentro noi stessi.

I 32 FINALISTI PREMIO CHIARA GIOVANI

Nella suggestiva location, con il sole che piano piano diventava meno caldo, ad introdurre al fianco di Bambi Lazzati i 32 finalisti del Premio Chiara Giovani, Salvatore Consolo, membro della Giuria Premio Chiara Giovani: «Lo scopo di Chiara Giovani, che quest’anno ha raggiunto la sua 25esima edizione, è quello di spingere i ragazzi a praticare la scrittura creativa. Questo forse il motivo del grande successo che ha ogni anno. In tutti i racconti colpisce infatti la ricchezza e la padronanza della lingua e la grande originalità dell’inventiva di questi giovani».

I nomi dei finalisti:

Diecimila miglia di Elisa Albè, 2002, Gorla Maggiore (VA); Anche i giganti sognano di Nina Altoni, 2002, Airolo – CH; Μελέτη θανάτου – Esercizio di morte di Greta Arosio, 2005, Leggiuno (VA); Desiderio di Sarah Barbara Baiguera, 2006, Mercallo (VA); Tra gli scaffali di balocchi di Benedetta Barbetti, 2002, Osimo (AN); Il desiderio di Teresa Basso, 2007, Ovada (AL); Il secondo desiderio di Vera Berselli, 2006, Lugano – CH; Fratelli di Maria Antonietta Brundu, 2006, Marnate (VA); Storia di una storia che non sarà mai tale di Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB); La statua del Pasquino di Agata De Gennaro Roccato, 2005, Induno Olona (VA); Il rosario di Onofrio De Michele, 2003, Alberobello (BA); Una vita al faro di Alessia Delle Piane, 2005, Malnate (VA); L’ultimo desiderio di Cecilia Di Via, 2003, Roma; Icaro di Madalina Doronceanu, 2006, Spinea (VE); Briciole di Beatrice Facchin, 2005, Mogliano Veneto (TV); E se fosse stato un lieto fine? di Eugenia Faenza, 2007, Udine; Spotlights di Anna Fenoglio, 2003, Monastero Di Vasco (CN); È ora (it’s time) di Sara Gonnella, 2005, Isernia; Anelito di Sofia Loro, 2002, Casorate Sempione (VA); Il tappeto volante di Cecilia Marchionni, 2004, Gemonio (VA); Ultimo desiderio di Alice Maresca, 2005, Varese; Desiderio di Ludovica Maurizi, 2007, Castel di Lama (AP); Treno lungomare di Giulia Milani, 2003, Vedano Olona (VA); Il labirinto di Martin S. ha preso fuoco di Chiara Miscali, 2003, Ardauli (OR); Storie d’autobus – Il pirata di Sara Motta, 2003, Magnago (MI); Dandelion di Katia Paronzini, 2006, Mesenzana (VA); Pura elettricità di Chiara Ribolzi, 2002, Travedona Monate (VA); Esprimi un desiderio di Beatrice Robaldo, 2002, Vicoforte (CN); Un’altra barca di Sofia Soldà, 2002, Tezze sul Brenta (VI); Un mondo senza desiderio di Gemma Tabet, 2006, Lugano – CH; Ti ho perso di Martina Vaccari, 2003, Scandiano (RE); La parola di Benedetto Viganò, 2006, Massagno – CH.