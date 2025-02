Il lago non divide, ma unisce territori: un giorno di studio sulla navigazione e il turismo

Potenziare la mobilità lacuale per favorire lo sviluppo del turismo è stato il tema al centro dell’incontro di Camera di Commercio di Varese e Fondazione Varese Welcome con la Navigazione Laghi Maggiore di Garda, Como, Provincia di Varese e le amministrazioni rivierasche.

«La capacità competitiva del nostro territorio e la qualità dell’esperienza dei turisti che scelgono di visitare il Lago Maggiore passa anche attraverso un’attenzione specifica ai servizi di mobilità lacuale. Dobbiamo lavorare sulle connessioni fra le sponde del lago, sulle tratte e sulla mobilità integrata» ha detto Mauro Vitiello, presidente della Fondazione Varese Welcome «e dobbiamo farlo insieme. Per questo abbiamo fortemente voluto aprire un dialogo fra Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como e istituzioni locali».

Un esempio di potenziale miglioramento riguarda il collegamento Laveno Mombello – Santa Caterina del Sasso, che potrebbe vedere un aumento significativo dei visitatori con l’introduzione di un collegamento diretto di 30 minuti, a beneficio sia dei turisti sia della comunità locale.

«Il metodo di discussione circolare con tanti amministratori avviato oggi dalla Camera di Commercio di Varese ci trova favorevoli ed entusiasti» ha sottolineato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo Navigazione Laghi Maggiore di Garda, Como. «Fare rete sono da sempre le nostre parole d’ordine, lavorare insieme per mettere sempre più a valore le straordinarie opportunità di crescita offerte dai luoghi bellissimi dove operiamo. Navigazione Laghi offre un servizio pubblico strategico sui tre bacini d’acqua, garantendo la mobilità di residenti e turisti e nel contempo promuovendo lo sviluppo economico territoriale per tantissime realtà che insistono proprio sugli specchi d’acqua».

«Fare sistema vuol dire ragionare insieme per definire una strategia comune tenendo conto delle priorità e delle risorse» continua Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese. «Per questo, è fondamentale raggiungere una visione condivisa e superare gli individualismi anche quando si tratta di migliorare i collegamenti, come nel caso della navigazione sul Lago Maggiore. Da questo punto di vista ho notato con piacere apertura e disponibilità al confronto sia da parte di Navigazione Laghi, sia da parte dei numerosi sindaci presenti».

Il presidente Vitiello ha concluso evidenziando l’importanza di proseguire il percorso di confronto avviato per rendere il Lago Maggiore una meta sempre più accessibile e attrattiva, attenta alle esigenze dei turisti (soprattutto di quelli internazionali) che scelgono il mezzo pubblico come soluzione di trasporto privilegiato per gli spostamenti all’interno delle destinazioni di vacanza.