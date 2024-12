Le messe di Natale più significative della provincia

In basilica o nelle chiese giubilari, oppure nell’affascinante cornice di Santa Caterina del Sasso.

La messa di Natale è una tradizione ancora consolidata, anche per chi non è più praticante: proviamo a segnalarvi gli orari delle messe natalizie di alcune chiese della provincia particolarmente frequentate, suggestive o protagoniste del prossimo giubileo.

Se avete altri luoghi suggestivi o interessanti aggiungetele segnalatele nei commenti, con gli orari delle messe, per condividerle con tutta la comunità di Varesenews.

BASILICHE

Basilica di San Vittore a Varese

Nella basilica di Varese Il 24 S. Messa vigiliare del Natale alle 18.00 e alle 24.00. Il 25 le messe in basilica sono alle 8.30, 10.00, 11.30 17.30.

Basilica di San Giovanni a Busto Arsizio

Nella basilica di Busto Arsizio il 24 c’è la S. Messa vigiliare del Natale alle 24.00. Il 25 le messe sono alle 8.30, 10.00, 11.30 17.30.

Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate

Martedì 24 dicembre c’è la Santa Messa di Natale per ragazzi alle 17, la Santa Messa di Natale della vigilia alle 18.30 la Santa Messa di Natale nella Notte è alle 24. Le messe di Natale, 25 dicembre, sono alle 8, alle 10, alle 11.30 e alle 18.30.

Basilica santi Pietro e Paolo a Saronno

Nella basilica di Saronno le messe della vigilia sono alle 17.00, alle 18.30, alle 20.30. A Natale le messe sono invece alle alle 7.30, alle 10, alle 11.30 ed alle 18.

LUOGHI SUGGESTIVI E CHIESE GIUBILARI

Sacro Monte di Varese

Nel suggestivo santuario patrimonio Unesco, nonchè chiesa giubilare, le messe martedì 24 Dicembre sono alle 16.45 (S. Messa Vigiliare), 24.00: S. Messa della Natività del Signore

Mercoledì 25 Dicembre: Solennità del Natale del Signore messe alle 7.30, 9.00, 11.00, 16.30

Santa Caterina del Sasso a Leggiuno

Nel santuario a strapiombo sul lago Maggiore il 24 dicembre alle 18.00 c’è la messa ordinaria e alle 22.00 con la messa solenne animata dal coro del maestro Ballarini. Al termine della celebrazione è previsto uno scambio di auguri nella corte del Quiquio illuminata a festa. Il 25 dicembre alle 18.00 la messa animata dalla corale S. Stefano diretta dal maestro Torre.

Chiesa di San Pietro a Gemonio

L’affascinante chiesa medievale di San Pietro in Gemonio ha una messa il 25 dicembre, alle 8.30 dove è possibile anche visitare il presepe artistico.

Santuario della Beata Vergine di Saronno

Nel santuario di saronno, che è chiesa giubilare, le messe della vigilia, 24 dicembre, sono alle 17.00, alle 18.00 e alle 21.00. Il 25 dicembre sono alle 8, 10, 11.30 e 18