Auto fuori strada, muore un uomo di 77 anni

Un anziano di 77 anni, residente a Riviera, è morto a Claro, dopo che la sua auto è finita fuori strada in un prato.

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì 8 agosto, sulla strada a Nord del paese, vicino alla Fondazione Madonna di Re.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco prima della ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada sulla sinistra: l’auto ha terminato la sua corsa in un prato accanto alla strada. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega.

Nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa e lo rimarrà almeno fino alle 13.00.