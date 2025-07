Grave incidente a Claro: 42enne finisce fuori strada, è in gravi condizioni

Poco prima delle 22.30 di questa sera, lunedì 7 luglio, un grave incidente stradale ha coinvolto un centauro a Claro, nel Canton Ticino. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, un uomo di 42 anni, cittadino svizzero domiciliato nella regione, stava percorrendo Via Ai Brascéi a bordo del suo ciclomotore quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada.

Il veicolo ha terminato la sua corsa su una strada privata adiacente, dopo aver oltrepassato il margine sinistro della carreggiata. L’esatta dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio degli inquirenti, che hanno avviato le opportune indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia cantonale, coadiuvati dalla Polizia della città di Bellinzona, insieme ai soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. L’uomo è stato immediatamente assistito e stabilizzato sul luogo dell’incidente, per poi essere trasportato in ambulanza all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 42enne avrebbe riportato gravi ferite. Le sue condizioni sono considerate serie e la prognosi resta riservata. Le autorità continuano a monitorare la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti all’esito delle indagini.