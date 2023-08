Fienile in fiamme nella notte a Claro

Grande spiegamento di uomini, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto per un incendio in un fienile a Claro. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona nonché i pompieri di Bellinzona con 10 uomini e 5 mezzi.

Il rogo è stato circoscritto alla struttura e le operazioni di spegnimento continueranno nel corso della giornata. Non si registrano feriti. A causa del denso fumo sprigionatosi dall’incendio, si raccomanda di continuare a tenere chiuse porte e finestre e spente la ventilazione e l’aria condizionata in zona.