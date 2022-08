Azione: “Il commissario temporaneo Angelo Senaldi ci accompagnerà a un nuovo congresso”

A seguito delle dimissioni presentate da Maurizio Marin, la segreteria provinciale di Varese in Azione è stata affidata temporaneamente al commissario Angelo Senaldi, già membro della segreteria, ex parlamentare e delegato per la provincia di Varese all’assemblea nazionale del partito.

“Il consiglio direttivo e l’esecutivo provinciale rimangono in vigore fino a nuovo congresso, che sarà celebrato il prima possibile e che eleggerà anche il nuovo segretario provinciale – si legge in un comunicato -. Il momento è estremamente importante e delicato, tanto per il Paese quanto in particolare per Azione.

L’attenzione sempre maggiore per il nostro partito da parte di persone provenienti dall’area liberale e popolare, oltre che dal mondo riformista – nel rispetto del progetto ambizioso del fondatore Carlo Calenda – comporta inevitabili dibattiti interni, che devono però risolversi in un progetto comune. Questo complesso lavoro di costante composizione richiede grande pazienza e grande abilità politica, oltre che un impegno considerevole.

Siamo grati a Maurizio per aver guidato il partito nel nostro territorio in questa particolare fase, ma respingiamo con forza le sue accuse di aver dato vita a dinamiche contrarie al suo essere “persona per bene”. Gli organi democratici del partito, quando consultati, hanno evidenziato con chiarezza la necessità di processi decisionali più condivisi e rispettosi delle normali procedure democratiche e, in generale, di una maggiore efficacia gestionale.

Apprendiamo quindi con soddisfazione la decisione dei vertici regionali e nazionali di affidarsi in questo frangente all’esperienza e alla passione di Angelo Senaldi, perché possa proseguire il lavoro già avviato, assicurando una sempre maggiore capacità d’azione, la necessaria collegialità e l’unità del partito, tutti aspetti fondamentali, ancor più in questo periodo di campagna elettorale”.