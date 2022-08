Brucia appartamento a Milano in via Savona, una donna muore carbonizzata

Una donna è stata trovata morta carbonizzata dai vigili del fuoco di Milano chiamati lunedì mattina per l’incendio in un appartamento di via Savona, nella zona del quartiere Giambellino.

L’allarme è scattato attorno alle 7.30 e le fiamme si sarebbero sprigionate al sesto piano della palazzina. L’incendio è ora estinto e sul posto si trovano le forze dell’ordine.

Sono state ore di lavoro per i vigili del fuoco di Milano impegnati nella notte fra domenica e lunedì anche per un incendio di un altoforno in una ditta di Pieve Emanuele con una colata di alluminio uscita in modo anomalo: 10 squadre in posto con nucleo Nbcr per verifica delle condizioni di pericolosità. Non si sono registrati feriti.