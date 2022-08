Bella domenica di calcio e solidarietà a Brebbia. Allo stadio comunale di via Garibaldi l’ACD Brebbia 2019 con il patrocinio del Comune ha organizzato l’evento “Un calcio al cancro 2022“.

Partite di calcio, musica, divertimento per i più piccoli, servizio bar e raccolta fondi per le associazioni Fuck the cancer, Associazione progetto Erika e Associazione Articolo 3.