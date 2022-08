Creare un libro a partire dalle letture al Parco Comerio di Busto Arsizio

Il nuovo appuntamento con Leggere al parco – La biblioteca raggiunge i parchi cittadini è per sabato 6 agosto alle ore 10.30 al Parco Comerio (in via Pace 8) a Busto Arsizio.

Le letture dedicate ai bambini da zero a dieci anni saranno seguite da un momento di creatività con Claudia e Progetto Zattera Teatro, per scoprire i segreti della costruzione di un piccolo libro da portare in vacanza come ricordo degli appuntamenti condivisi insieme nei parchi.

Un divertente laboratorio per inventare storie, filastrocche e rime a caso.

Evento promosso in collaborazione con la Biblioteca ragazzi di Busto Arsizio e Fondazione Cariplo.