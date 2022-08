I due grifoni soccorsi in Ticino sono tornati in libertà

Erano stati trovati in pessime condizioni la scorsa settimana da due escursionisti, uno in Val Bedretto e l’altro in Val Canaria. Subito recuperati dai guardiacaccia, i due grifoni accasciati a terra versavano in pessime condizioni.

Il primo è quindi stato preso in cura dai volontari della SPAB presso il centro cantonale di cura per animali selvatici a Gorduno, mentre il secondo molto più grave, è stato affidato alle cure dello studio veterinario Tivetmoesa di Grono.

Dopo una settimana di convalescenza Grifo e Cioss, così affettuosamente chiamati dai volontari, alla presenza dei guardiacaccia e di parecchi appassionati ornitologi, hanno ripreso il volo sul massiccio del San Gottardo.

Il primo a partire è stato Cioss che si è diretto con un maestoso volo verso il passo della Novena. Grifo, il più anziano dei due, ha voluto ringraziare i suoi salvatori con una serie di volteggi in ricerca di correnti termiche, prima di riunirsi al gruppo che volava poco distante.