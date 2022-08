A Germignaga lo spettacolo teatrale di Emergency “C’era una volta la guerra”

Lo spettacolo andrà in scena sabato 27 agosto alle 21.30 al Parco Boschetto

C’era una volta la guerra è un titolo che potrebbe sembrare un’utopia. Ma utopia non è una parola adatta soltanto ai sognatori, ai poeti o ai pazzi. Non significa fuga dalla realtà, ma capacità di immaginare qualcosa che non c’è ancora e dargli la possibilità di accadere.

L’appuntamento è per sabato 27 agosto alle ore 21.30 al Parco Boschetto di Germignaga.

Ce lo dimostrano persone – conosciute e meno conosciute – che negli anni si sono opposte e hanno saputo inceppare il “meccanismo” della guerra, come ad esempio il comandante sovietico Vasilij Archipov che, nel 1962, si oppose al lancio del siluro nucleare nonostante il suo sottomarino fosse attaccato dagli statunitensi, scongiurando così una guerra nucleare; ce lo dimostrano politici che hanno saputo rispondere alla violenza senza violenza.

Le loro storie e le storie di personaggi meno noti o addirittura emblematici prenderanno vita sulla scena grazie anche al contributo di musiche e canzoni originali.