Incidente a Gallarate, il motociclista finisce in ospedale

Violento scontro all’incrocio tra via Volta e via Cavallotti a Gallarate, alle porte del centro: un motociclista di 47 anni è rimasto ferito, anche se per fortuna non è in pericolo di vita (foto d’archivio).

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 all’incrocio tra via Volta e via Cavallotti, nella zona del “quartiere Liberty”. Sul posto si sono precipitate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: l’unica persona bisognosa di cure mediche era il conducente della motocicletta, che ha riportato ferite ma non è grave.

È stato immobilizzato e poi trasferito in ospedale in “codice giallo”.