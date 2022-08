Incidente nella notte a Legnano, il conducente se ne va e lascia in strada l’auto danneggiata

Incidente nella notte in via per Busto Arsizio a Legnano, dove in prossimità del supermercato Gigante un’auto ha terminato la propria corsa contro un palo al centro carreggiata e il conducente si è allontanato a piedi lasciandosi alle spalle la vettura danneggiata e il pilone della luce con la segnaletica stradale abbattuto a terra.

Alcuni residenti, svegliati dal rumore provocato dall’incidente, hanno allertato i Carabinieri, che però non hanno trovato nessuno sulla vettura: in base alle prime ricostruzioni, il conducente si sarebbe allontanato a piedi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Legnano, che in attesa del carroattrezzi hanno messo in sicurezza l’auto il palo dell’illuminazione, i cui cavi sono stati tranciati.

La circolazione fino a quando la strada non è stata liberata è stato consentita su una sola corsia.