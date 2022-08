La Varesina comincia bene: battuto il Real Calepina in Coppa Italia

Inizia con il piede giusto la stagione agonistica ufficiale della Varesina Calcio. I rossoblu superano il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D espugnando di stretta misura (0-1) il “Luciano Libico” di Grumello del Monte: decisiva l’unica rete segnata da Malvestio nelle battute iniziali del match contro il Real Calepina.

La partita è iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Spilli: dopo soli 4′ Luca Malvestio ha portato in vantaggio gli ospiti con un destro scagliato da dentro l’area che non ha lasciato scampo a Gherardi. La risposta dei padroni di casa si è fatta attendere ma è giunta intorno alla mezz’ora quando è stato Aranotu a propiziare un paio di occasioni da rete. Nel primo caso però D’Amuri non è riuscito a deviare in porta un suggerimento invitante mente nel secondo è stato bravo Spadavecchia a intervenire e sventare il pericolo. (foto FB Real Calepina)

Nella ripresa, disputata a ritmi meno incalzanti, Orellana e compagni sono stati bravi a gestire il vantaggio, approfittando anche della superiorità numerica dal 19′. Nella circostanza l’arbitro Munfuletto ha infatti estratto il secondo cartellino giallo al centrocampista Federico Chiossi che ha quindi lasciato in dieci la Real Calepina. I padroni di casa hanno provato a pareggiare con Raccagni da lontano e cercando di creare qualche mischia sottoporta ma la difesa della Varesina ha retto il colpo e Spadavecchia non ha dovuto effettuare interventi particolari.

Le due squadre si incontreranno di nuovo il prossimo 21 dicembre in quello che sarà l’ultimo turno dell’andata nel Girone B della Serie D; ora gli uomini di Spilli torneranno in campo domenica prossima per sfidare il Desanzano (altra compagine dello stesso raggruppamento) sempre in Coppa Italia. L’esordio in campionato è invece fissato per il 4 settembre in trasferta a Villa d’Almé.