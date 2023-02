Una vittoria che dà speranza per il Varese: Real Calepina battuta 1-0

Si interrompe a Grumello del Monte il lungo digiuno da vittorie del Varese, risultato che in campionato mancava dall’11 dicembre. I biancorossi ritrovano i tre punti nel momento giusto e contro l’avversario giusto, visto che la Real Calepina era una diretta concorrente per la corsa salvezza e si subiscono quindi l’aggancio a quota 21 da parte di Monticone e compagni. L’1-0 finale ha la firma di Candido, in rete con un bel tiro al volo al 18′ del primo tempo, ma viene suggellato dalla solida prestazione del pacchetto arretrato, che ancora una volta deve molto all’aiuto che arriva da Gazo in mediana. Un successo che deve dare morale, ma che non deve essere frainteso: non è ancora successo nulla, la via della salvezza è ancora molto lunga e tortuosa.

Galleria fotografica Real Calepina – Varese 0-1 4 di 28

Da salvare, oltre al primo gol di Candido in maglia biancorossa, anche la terza gara senza prendere gol per la difesa varesina, che ha ritrovato Monticone e Parpinel, ma che può continuare a contare sulle buone prestazioni di Baldaro, ormai diventato un amuleto: con lui in campo il Varese non ha ancora subito gol. Il prossimo appuntamento, domenica 12 febbraio, sarà ora al “Franco Ossola” l’attesa sfida contro la Varesina.

FISCHIO D’INIZIO

Scontro diretto per la corsa salvezza a Grumello del Monte, con i padroni di casa che precedono in classifica gli ospiti di 3 punti. Il Varese recupera in difesa Monticone e Parpinel, subito titolari nel 3-5-2 biancorosso con L 2005 Baldaro confermato titolare a completare il pacchetto arretrato. Foschiani recupera dalla botta alla coscia e agisce sulla fascia destra, Pastore è a sinistra, mentre in mediana ci sono Mecca, Gazo e Malinverno. In avanti spazio ancora a Candido e Rossini, con Ferrario recuperato e pronto in panchina. Anche per i bergamaschi allenati da Daniele Capelli, che all’andata espugnarono il “Franco Ossola” 2-0, lo schema è 3-5-2 con l’esperto attaccante argentino German “El Tanque” Denis in avanti al fianco di Cortesi.

PRIMO TEMPO

Inizio gara senza grandi emozioni, con la Real Calepina che si fa vedere maggiormente e al 10′ Denis spara alto da buona posizione il passaggio di Zappa da sinistra. Il Varese è però sornione e al 18′ trova il vantaggio: Pastore lavora bene palla sulla sinistra e centra per Candido, che con un bel sinistro al volo fa carambolare la palla prima sul palo e poi in rete per l’1-0 biancorosso. Trovato il vantaggio, i biancorossi giocano con maggiore sicurezza, pur senza creare occasioni per il raddoppio. I padroni di casa invece ci mettono un po’ a reagire, ma al 37′ falliscono una occasione ghiottissima, con Quarena che calcia fuori a porta spalancata non chiudendo una bella azione offensiva gestita da Mazzoleni e Cortesi. I varesini si riorganizzano e chiudono in avanti: al 45′ il tiro in spaccata di Monticone esce di poco e chiude senza recupero il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nei primi minuti della ripresa la Real Calepina alza il baricentro, ma la difesa del Varese è sempre ordinata e lascia pochi spazi. I portieri rimangono pressoché inoperosi, con la trama della gara che vede i padroni di casa più offensivi, mentre i biancorossi chiudono e provano a ripartire, come al 28′ quando Rossini perde il tempo per servire Candido sprecando un attacco in superiorità numerica. I bergamaschi alzano il baricentro quando mister Capelli sostituisce Losa con D’Amuri, ma gli attacchi della Real non hanno la lucidità necessaria per superare l’attenta difesa biancorossa. Nei 5′ di recupero, poi allungati a 6′, i biancorossi, con l’aggiunta di Ferrario nel finale per dare una mano nel gioco areo, ribattono tutti i tentativi della Calepina, riuscendo così a portarsi a casa tre punti vitali.

TABELLINO

REAL CALEPINA – VARESE 0-1 (0-1)

Marcatori: 18′ pt Candido

REAL CALEPINA (3-5-2): Gherardi; Pozzoli, Ondei, Stanzione; Quarena (34′ st Orsi), Losa (32′ st D’amuri), Mazzoleni (14′ st Vallisa), Zappa, Lancini (43′ st Pozzoni); Cortesi, Denis. A disposizione. Fasolini, Piacentini, Vallisa, Pozzoni, Brignoli, Bertocchi, Duda. All.: Capelli.

VARESE (3-5-2): Moleri; Baldaro, Monticone, Parpinel; Foschiani, Mecca, Gazo, Malinverno (33′ st Bigini), Pastore; Candido (44′ st Ferrario), Rossini. A disposizione: Priori, Battistella, Scarpa, Settimo, Berra, Truosolo, Salami. All.: De Paola.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino (Muca e Rizzo).

Corner: 4-7. Ammoniti: Pozzoli, Lancini per la Real Calepina; Gazo per il Varese. Espulso Moranda (vice allenatore Real Calepina). Recupero: 0’ + 6’.

Note: giornata nuvolosa con vento freddo, terreno in discrete condizioni.